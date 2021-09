Arti Grafiche Boccia, a Salerno la Fabbrica ecologica a colori

Nasce a Salerno la Fabbrica ecologica a colori, una nuova iniziativa delle Arti Grafiche Boccia in occasione dei 60 anni dalla sua fondazione nel solco del tema generale del progetto di rilancio che è "Oltre": andare oltre, superarsi.

La Fabbrica

Attraverso le opere di artisti diversi le facciate della Fabbrica ospitano adesso opere di pittura per esprimere due concetti complementari: innanzitutto la Fabbrica è colori, pensieri, azioni. In una parola, persone. Poi la zona industriale non è periferia marginale ma un luogo del bello e dell'armonia che si collega al territorio per le luci e i colori e va "oltre" perchè le facciate della Fabbrica sono state illustrate con la vernice speciale Airlite che consente di catturare dall'atmosfera una serie di fattori inquinanti purificando l'aria. In particolare, le superfici verniciate equivalgono a 5mila metri quadri di bosco e riescono a neutralizzare l'equivalente di inquinamento delle emissioni nocive di circa 600mila auto l'anno. Gli artisti che hanno reso possibile il progetto sono: Morris e Mirco Costantino Modena, Danilo Angeletti, Luca Pepe, Ettore Tuderti e Nicolò Gianfelici, Stefano Santoro, Andrea Canò Dros, Monica De Maio, Luciano Pancani, Giovanna Lettieri, Stefania Maffei. La "Fabbrica a Colori" segue l'iniziativa "Oltre l'Economia Circolare" nata affidando un laboratorio artistico al Maestro Vincenzo Vavuso che, coadiuvato da altri artisti, ha trasformato gli scarti di lavorazione, a partire dalla carta, in opere d'arte, in sculture.