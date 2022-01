L'attore Fabio Troiano a Salerno: lo scatto al bar Santa Lucia

L'attore Fabio Troiano a Salerno. Lo rivela il titolare del bar Santa Lucia-1921, che ha condiviso lo scatto sui social: "Il mitico Fabio Troiano direttamente dal film Cado dalle nubi, R.I.S.ecc. sceglie il bar Santa Lucia per la sua cena a base di Pizza Gourmet".

Lo spettacolo al "Verdi"

Talento poliedrico, attore, sceneggiatore e presentatore, Troiano è tra gli attori più amati anche dal grande pubblico che lo conosce per i suoi ruoli nelle fiction. Ma non solo: lui è molto legato al teatro, dove ha esordito giovanissimo. Nei giorni scorsi è andato in scena con “I soliti ignoti” al Teatro Verdi di Salerno insieme a Giuseppe Zeno.