Salerno, il Comune illuminato di giallo per la festa della donna

Come annunciato nei giorni scorsi dalla vice sindaca Paky Memoli, questa sera in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, il Palazzo di Città è stato illuminato di giallo. Sempre oggi a Salerno, ma anche in altri comuni della provincia, sono state organizzate numerose iniziative per la Festa della Donna. Nel capoluogo, tra le altre, anche la mostra fotografica di Armando Cerzosimo dedicata alle donne afgane e iraniane

Il commento

“La mia giornata è iniziata alle 6 in compagnia delle donne della casa circondariale di Fuorni con la presenza di Rai 1 e Rai 3, a cui ho rilasciato un’intervista. Un ringraziamento al Maestro Cerzosimo ed alla dottoressa Milly Marino per il contributo che hanno fornito all‘Assessorato Pari Opportunità del Comune di Salerno da me diretto, per la realizzazione della mostra fotografica a sostegno della libertà delle donne afghane”