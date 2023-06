Festa del 2 Giugno: i salernitani vanno al mare, affollata la spiaggia di Santa Teresa

Sole, mare e relax, a Salerno, in questo caldo 2 giugno. Con l’aumento delle temperature, molti salernitani si sono recati, oggi, sulle spiagge del litorale per godere di un po' di refrigerio e di brezza. Particolarmente affollata (come mostrano la foto di Antonio Capuano) la spiaggia di Santa Teresa.

C'è, invece, ha raggiunto il solarium solo per sorseggiare un drink rinfrescante e godersi la bella giornata, altri ancora si sono limitati a passeggiare sul Lungomare Trieste. Tra le mete preferite anche la Costiera Amalfitana e la Costiera Cilentana, raggiungibili anche con i traghetti.