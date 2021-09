“Ama per amare”, è pronto il nuovo album di Frate Massimo Poppiti

E' previsto per sabato 2 ottobre, alle 20,00, presso il chiostro dei Frati Minori Cappuccini in Piazza San Francesco a Salerno, la presentazione del nuovo album di Frate Massimo Poppiti “Ama per amare”, il progetto musicale che si propone come contenitore di intense emozioni capaci di toccare la sensibilità di tutti gli ascoltatori.

Il personaggio

Fr. Massimo, dopo il primo disco “Vivi”, si è rimesso in gioco con un album che parla di amore e amicizia attraverso le sue esperienze di vita. Un mix di sentimentalismo e positività i cui brani descrivono l’amore attraverso un linguaggio autentico e onesto e che, allo stesso tempo, lancia un messaggio positivo per la vita attraverso il rispetto verso se stessi e gli altri così da spingere alla consapevolezza di non essere mai soli.

“Ama per amare” fotografa i sentimenti più belli dell’animo umano con uno stile inedito per il mondo della musica e della religione I brani, infatti, raccontano riflessioni sull’amore, declinato in tutte le sue sfaccettature, considerato come l’unico sentimento talmente potente da poter generare fuoco e coprire le ombre di ogni animo. «Per avere il meglio dalla vita bisogna imparare, non solo ad apprezzarla, ma anche ad amarla. Il primo passo è accettarsi, solo così sarà possibile lavorare e realizzare le proprie ambizioni. Questo progetto discografico rappresenta un traguardo significativo per me poiché, oltre a scriverne i brani, ho anche curato personalmente la parte musicale e melodica. È stato un lavoro arduo e per nulla semplice, ed è proprio per questo che ne sono molto contento e soddisfatto» spiega Fr. Massimo.

Il lavoro prevede la collaborazione del vocal coach Germano Parisi e dell’arrangiatore Mario Tortorella. Ed è composto da 10 brani inediti: Ama per amare (da cui prende il nome l’album); Grazie; I colori dei ricordi; Vivi il tempo; Nuovi Orizzonti; L’attimo; Un bacio nel vento; Fragili Vasi; Un nuovo mondo; Vivi davvero.