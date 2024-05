Ginnastica artistica, Nunzia Dercenno pronta a volare alla World Cup

La giovane promessa della ginnastica artistica italiana, Nunzia Dercenno, è pronta a conquistare la scena Internazionale. La talentuosa atleta dell'A.D.S. Ginnastica Salerno parteciperà alla World Cup di ginnastica artistica, in programma a Koper (Slovenia) dal 30 maggio al 2 giugno. Il 2023 è stato un anno ricco di sfide per Nunzia.

Il percorso

Un piccolo infortunio alla schiena l'ha temporaneamente allontanata dalle competizioni, ma la sua tenacia e il suo amore per lo sport le hanno permesso di tornare più forte che mai. Ora è pronta a calcare la pedana Internazionale e a confrontarsi con le migliori ginnaste del mondo. Per Nunzia sarà la prima gara con la maglia della Nazionale italiana fuori dai confini italiani. La convocazione per la World Cup rappresenta un traguardo importantissimo per la giovane atleta, che corona il suo sogno di rappresentare l'Italia nel panorama Internazionale della ginnastica artistica.Tutta la comunità salernitana fa il tifo per lei!