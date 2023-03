Torta con sopra Ochoa, la sorpresa di compleanno per il piccolo Giovanni

Sorpresa di compleanno per il piccolo Giovanni Cantalupo, da parte di Francesco Caterina "l'acchiappavip", per i suoi 4 anni. Il piccolo ha voluto fortemente la torta con Ochoa, il portiere della Salernitana. Il regalo è stato organizzato da Caterina, celebre per le sue foto con i Vip. "Piccoli granata crescono. Auguri al piccolino dal papà Damiano e dalla mamma Anna Testa"