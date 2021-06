La magia della musica di Rossano Torre, serata di successo per il pianista salernitano

Un grande successo di pubblico quello registrato per Rossano Torre, l’eclettico pianista salernitano, lo scorso venerdì sera a Gorgonzola, in provincia di Milano. L’evento “La magia del pianoforte nel parco”, inserito nel contesto del programma estivo patrocinato dalla pro-loco cittadina, si è tenuto nello storico giardino Sola Cabiati, di origine e realizzazione Cinquecentesca. All'evento erano presenti anche molti salernitani accorsi dai comuni limitrofi per ascoltare il pianista.

L'artista

Rossano si è esibito dinanzi a circa 300 persone, alle quali ha offerto un’ora e mezzo di repertorio condito di note classiche, passando alle sonorità più contemporanee e moderne, con incursioni nei jazz standards e un tributo speciale ad Ennio Morricone. Immancabili i riferimenti alle sonorità partenopee classiche (Torna a Surriento, Reginella) in omaggio alla nostra terra che porta sempre nel cuore e le performance canore del repertorio degli intramontabili Beatles. Rossano ha alle spalle numerosi concerti per il Comune di Milano (in particolare la sua partecipazione come performer nell’ Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele e al festival del pianoforte Pianocity Milano) e per altri comuni lombardi; ha suonato anche per la Regione Lombardia, nonché per Enti in occasione di eventi benefici.

“Sono molto soddisfatto della buona riuscita dell’evento, è stato emozionante condividere questa serata insieme a tanta bella gente che, come tutti noi, aveva desiderio di un ritorno alla normalità e alla socialità dopo questi mesi difficili a causa della pandemia. Sono fortemente convinto che la musica e l’arte in genere, siano strumenti di coesione e di rinascita”.

L’organizzazione dell’evento è stata impeccabile anche grazie all’operosità dello staff che ha presidiato gli accessi nel pieno rispetto delle norme anti-covid e garantito il distanziamento del pubblico.