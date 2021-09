ACI Salerno protagonista con Iaquinta a Monza nel tempio della velocità

Il giovane driver Socio Aci e licenza sportiva in forza all’Automobile Club Salerno due volte in top ten a Monza nel 4° appuntamento stagionale del mondiale Porsche Mobil 1 Supercup

I risultati

L'Automobile Club Salerno è stata protagonista a Monza durante il week end del Gran Premio d'Italia di Formula 1 con Simone Iaquinta che ha gratificato ancora una volta l’Aci Salerno, con due piazzamenti in top ten nella settima ed ottava gara stagionale del mondiale Porsche Mobil 1 Supercup, al volante della 911 GT3 della Dinamic Motorsport - Centri Porsche Latina. Ottava piazza in gara 1 e decima in gara 2, dopo un ottimo 10° tempo in qualifica per il giovane e già esperto driver, che ha saputo mettersi bene in vista tra i migliori protagonisti e conoscitori della serie internazionale monomarca della casa di Stoccarda. Ha espresso soddisfazione Iaquinta, soprattutto per la rapida ripresa che lo ha visto nuovamente subito al massimo del potenziale dopo l'infortunio dello scorso luglio. E analoga soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell'Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi