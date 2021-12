L'icona di Maria di Costantinopoli da Salerno a Roma: sarà esposta in piazza San Pietro

L'Icona di Maria SS. di Costantinopoli ha lasciato questa mattina Salerno per rimettersi in viaggio e raggiungere Roma, precisamente la Basilica di San Pietro. Ad accompagnarla anche il parroco dell'Unità Pastorale Centro Storico, don Felice Moliterno, nella quale ricade il Santuario Mariano di Sant'Agostino dove l'icona è custodita.

Il percorso

Quasi 300 chilometri da percorrere per sancire ancora una volta l'importanza dell'Anno Giubilare che terminera' alla fine del 2022. Sono state seguite tutte le indicazioni previste dalla Soprintendenza, a tutela dell'importante opera della quale Antonio Mazza nella sua opera "Historiarum epitome de rebus Salernitanis" racconta del miracoloso approdo: la sacra effige giunse sulla spiaggia situata dinanzi al monastero, attuale Palazzo Sant'Agostino nonchè sede della Provincia di Salerno, e del 1453. La prima domenica di agosto la citta' tutta rende omaggio alla Madonna di Costantinopoli - conosciuta dai salernitani anche come la Madonna che Viene dal Mare - con la tradizionale e antica processione che parte dalla zona orientale e costeggia tutta la linea di costa cittadina fino al suo rientro a Sant'Agostino. L'icona in giornata sara' deposta ai piedi del Baldacchino di San Pietro che fu realizzato dal Bernini ed inaugurato nel 1633 da Papa Urbano VIII. E' stato Papa Francesco a volere che per le celebrazioni del Te Deum (31 dicembre) e della solennita' di Maria Madre di Dio (1 gennaio) che coincide anche con la Giornata Mondiale della Pace celebrata da tutta la chiesa cattolica. L'immagine della Madonna che Viene dal Mare sara' presente anche sulla copertina del libretto liturgico della celebrazione del 1 gennaio.