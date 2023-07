Salerno, si inaugura il Giardino di “Asia e gli amici di Mandorlo”

Un giardino per ricordare tanti ragazzi salernitani (e non solo) scomparsi prematuramente. È questa l'idea di Fabio Bassi, un imprenditore, ma soprattutto un padre che circa un anno fa ha pensato di dedicare le sue energie per la realizzazione di un progetto che potesse ricordare non solo sua figlia Asia, scomparsa nel 2021 a causa di una leucemia fulminante ma anche - attraverso l'acquisizione di altre aiuole limitrofe - tanti altri giovani prematuramente strappati alla vita.

La curiosità

Nasce così il giardino di "Asia e gli amici del mandorlo" che verrà inaugurato giovedì 13 luglio, giorno del compleanno di Asia, alle 20, presso il Lungomare Tafuri, nella zona adiacente l'ex ostello della gioventù. Il progetto è stato approvato nei mesi scorsi con delibera di Giunta Comunale che ha consentito l'adozione e la piantumazione di un mandorlo, simbolo di vita, in area pubblica. Un sostegno importante alla realizzazione del progetto è venuto anche dal direttore del conservatorio di Salerno Fulvio Maffia e da altri imprenditori che hanno adottato le aiuole confinanti. All'evento prenderanno parte il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l'assessore all'ambiente Massimiliano Natella.