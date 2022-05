Inaugurata la nuova sede dell' "Informagiovani" a Salerno, De Roberto: "Guardiamo al loro futuro"

E’ stata inaugurata, oggi pomeriggio, la nuova sede del Centro Informagiovani del Comune di Salerno situato in via Enrico Bottiglieri. Il taglio del nastro è stato affidato all’assessore alle politiche giovanili Paola De Roberto, e al presidente dell'Associazione Moby Dick Francesco Piemonte che gestirà l’Informagiovani per conto dell’Amministrazione.

Il commento

“L’Informagiovani - ha spiegato l’assessore De Roberto - cambia nel metodo poichè diventa più di condivisione, con i ragazzi che saranno i veri attori della costruzione del loro futuro. Sicuramente avranno qui, in questa sede, una serie di informazioni che li orienteranno sui temi della formazione, del lavoro e dell’apertura verso l’Europa. Non solo. Sarà anche un luogo di aggregazione e scambio culturale, un posto dove condividere idee e progetti. Tra questi ultimi, in occasione dell’Anno Europeo dei Giovani, un grande progetto che vorremmo portare avanti come assessorato alle politiche giovanili del Comune di Salerno è il nostro modo di essere in Europa e per l’Europa”.

Le informazioni

L’Informagiovani, insomma, si occuperà di mettere in contatto i giovani cittadini salernitani con attori sociali, politici e del mondo del lavoro, per garantire risposte chiare ed immediate. In occasione dell’inaugurazione della nuova sede, l’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili ha istituito formalmente il tavolo di lavoro “Giovani e Innovazione Sociale” per co-programmare e coordinare con e per i giovani iniziative sul territorio a loro dedicate.

Ha collaborato Marilia Parente