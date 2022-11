Mediaworld investe ancora a Salerno: inaugurata la sede nel Retail Park Porta di Mare

MediaWorld continua a rafforzare la sua presenza capillare su tutto il territorio italiano con ben due nuove aperture nel mese di novembre.Dopo il negozio di Carpi lo scorso 17 novembre, oggi, anche a Salerno, ha inaugurato un nuovo punto vendita che accoglierà il pubblico a partire da domani 24 novembre, in via Via Generale Clark, all’interno del Retail Park Porta del Mare. La catena, leader in Italia nella distribuzione di elettronica continua a puntare sulla Campania, dove sono presenti 5 store, e sulla città di Salerno in particolare, che si riconferma un’area strategica per l’insegna.

I numeri

Secondo le vendite rilevate nell’anno fiscale 2021, il mercato dell’elettronica di consumo della provincia di Salerno è cresciuto del 23%, oltre la media nazionale, che si è attestata al 17%. Questo dato riconferma la rilevanza dell’area e la propensione maggiore dei consumatori verso la transizione tecnologia e la digitalizzazione, che per altro sono tra i principali obiettivi del PNRR nazionale. In quest’ottica MediaWorld è a fianco dei cittadini salernitani e della provincia per garantire la più completa esperienza omnicanale, rendendo la tecnologia semplice e alla portata di tutti. “Con la nuova apertura continuiamo a investire su Salerno, che rappresenta una fetta importante del fatturato della Campania e in generale per il giro d’affari. I clienti possono affidarsi al know-how e alla consulenza personalizzata del nostro personale, formato e costantemente aggiornato, per tutti gli acquisti di elettronica, per coltivare le loro passioni tecnologiche o per scoprire le ultime novità del settore” afferma Luca Bradaschia, Amministratore Delegato di MediaWorld.

Secondo i dati MediaWorld, in particolare nel periodo ottobre ‘21 – luglio ‘22 nel salernitano hanno contribuito alla crescita i settori merceologici del Bruno(TV e relativi accessori, dispositivi audio e per smart Tv, etc.) che ha raggiunto un +26% anche grazie alla scia del bonus governativo e allo switch off; laTelefonia, che ha registrato un +8%; l’Home Comfort (domotica, aria condizionata, purificatori, etc.), che è salito a +8%, agevolato in parte dal bonus ‘clima’. Con la crisi energetica i consumatori sono diventati sempre più attenti a ottimizzare i consumi di elettricità e più propensi a sostituire gli elettrodomestici o alcune apparecchiature datate con nuovi prodotti, certificati con una classe energetica più alta in grado di fronteggiare nel lungo periodo il rincaro sulle bollette. Questi fattori potranno incidere sui trend di acquisto nell’area.Il nuovo negozio MediaWorld di Salerno, che si sviluppa su una superficie di circa 2000 mq, è stato costruito nel rispetto di una politica di sostenibilità energetica che ormai da molti anni caratterizza l’insegna. L’illuminazione è 100% a LED e l’energia utilizzata, al 100% green, proviene da fonti rinnovabili. Tutto il punto vendita è telegestito al fine di ottimizzare i consumi e gestirne le accensioni e gli spegnimenti.

Il nuovo MediaWorld, oltre a essere facilmente raggiungibile e con ampio parcheggio, ha un format moderno, completamente funzionale e sviluppato in ottica omnicanale, rispondendo alle esigenze dei consumatori della zona. Altro punto di forza sarà la professionalità di 30 addetti alla vendita e collaboratori, tutti del territorio campano. All’offerta dei prodotti e alla consulenza personalizzata in negozio si integrano gli altri touch point digitali (quali sito, app e display touch screen in store).Nel MediaWorld di Salerno i clienti potranno acquistare prodotti preconfigurati pronti all’uso e avere accesso ai servizi di riparazione smartphone, così come ricevere un aiuto professionale a casa per gestire al meglio tutti i dispositivi elettronici. Il nuovo spazio espositivo garantisce una migliorata fruibilità e un facile confronto tra i numerosi articoli in esposizione, offre un’esperienza innovativa dei prodotti e delle ultime novità tecnologiche da scoprire e toccare con mano.

Per i clienti sarà anche possibile effettuare l’ordine sul sito mediaworld.it e finalizzarlo attraverso i servizi di Pick Up e Pick&Pay con ritiro in store. Inoltre, per gli acquisti di prodotti già presenti in negozio effettuati entro le ore 14, sarà possibile richiedere il servizio di “consegna express” direttamente a casa propria entro la fine della giornata.Il nuovo store MediaWorld nel parco commerciale di Porta del Mare è affacciato sulla costa, in prossimità dell’uscita della tangenziale e sulla principale direttrice che attraversa il capoluogo, verso il nuovo ingresso Est della città di Salerno, in un quartiere immerso nella storia, ma completamente rinnovato. Un contesto in cui si inserisce perfettamente l’insegna MediaWorld con oltre 30 anni di esperienza e la vocazione costante a portare innovazione in Italia. Le caratteristiche principali del nuovo negozio e i servizi a disposizione dei clienti salernitani sono stati presentati oggi in anteprima al Sindaco Napoli e alla Vicesindaca Memoli.

L'avviso

In occasione dell’inaugurazione e del Black Friday, fino al 29 novembre saranno disponibili offerte speciali con sconti su numerosi prodotti da consultare sul sito MediaWorld a questo link: https://volantino.mediaworld.it/