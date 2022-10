Salerno, inaugurato supermercato per animali in pieno centro

Tanta curiosità, questa sera, in pieno centro a Salerno, dove ha ufficialmente aperto un supermercato per animali. La nuova attività commerciale “Pet supermarket” (che ha già una sede in via San Leonardo a Salerno ed altre a Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni) è situata in via Lungomare Trieste 144, accanto alla famosa gelateria “Nettuno”. Al suo interno è possibile acquistare alimenti e prodotti di vario genere destinati ai nostri amici a quattro zampe. (Foto di Antonio Capuano)