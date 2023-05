Salernitano internato in Germania durante la guerra, si cercano i parenti: la storia

Cerca parenti o legami con un salernitano internato nel 1945, ad Amburgo, durante la seconda guerra mondiale. Scrive alla nostra redazione Holger Artus, in relazione alla ricerca di informazioni riguardo Pietro Gianeristiano, nato a Salerno il 29 agosto 1916. Raccontiamo la sua storia per permettere a chi abbia notizie di poter fornire il proprio aiuto

La richiesta

"È stato un internato militare italiano ad Amburgo fino al 1945. Qui dovette lavorare in una fabbrica, la filanda Sternwoll. Il suo campo si trovava nei locali della fabbrica. Sono impegnato ad Amburgo nel ricordo degli internati militari italiani. Ora ho una richiesta speciale da Amburgo per Pietro Gianeristiano. La lettera allegata del 1944 riporta il suo nome e la sua occupazione. La signora di Amburgo sta cercando possibili parenti di Pietro Gianeristiano. È un motivo molto particolare. Ad Amburgo saprei dove cercare. Per Salerno non so nemmeno come chiedere aiuto"