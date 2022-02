Salerno, proseguono i lavori di restauro della chiesa di “San Pietro in Camerellis”

Continuano i lavori di restauro della chiesa di “San Pietro in Camerellis”, situata in Corso Garibaldi a Salerno. Si notano - come mostrano le foto di Antonio Capuano -i nuovi portali ed una scritta in latino sulla facciata: è la frase pronunciata da Gesù al discepolo Simon Pietro quando giunse nella regione di Cesarèa di Filippo.

La curiosità

La frase in latino è la seguente: “Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam Tibi dabo claves regni caelorum”; che tradotto in italiano significa: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli”.