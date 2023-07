Salerno: al via i lavori di verniciatura alla Stazione Marittima

Sono iniziati i lavori di verniciatura con resina su pavimentazioni esterne, rampe e camminamenti della Stazione Marittima di Salerno. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, gli addetti hanno proseguito i lavori fino alla serata di oggi. Una scelta, quella del restyling, per rendere più decorosa l’area in cui attraccano soprattutto i crocieristi.