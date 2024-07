Salerno Legge, il 25 e 29 luglio raccolta libri a Piazza San Francesco e al Parco Arbostella

Si terrà giovedì 25 luglio e lunedì 29 luglio, rispettivamente a Piazza San Francesco e al Parco Arbostella, nei pressi dell'ingresso della stazione metropolitana, la raccolta di libri per sostenere "Salerno Legge", il book crossing ideato da Rosanna Belladonna e Rosaria Chechile e promosso dalla Fondazione Copernico, con il patrocinio del Comune di Salerno.

L'iniziativa

Con inizio alle ore 17.30 e fino alle ore 21, tutti coloro che vorranno, potranno recarsi allo stand e lasciare in donazione libri e fumetti in buone condizioni (non si accettano testi scolastici) che saranno poi utilizzati nei vari punti che da settembre "Salerno Legge" installerà in città. Tutti i libri che saranno donati serviranno a creare spazi di sviluppo e di crescita culturale e sociale, ovvero una vera e propria rete di punti di lettura pubblici e gratuiti diffusi sul territorio cittadino integrati anche con spazi privati, come ambulatori, sale d'attesa, bar, negozi e altre strutture sociali, che, insieme vanno a formare il tessuto della cosiddetta "biblioteca civica diffusa". A tutti coloro che doneranno i propri libri per sostenere l'iniziativa di Salerno Legge sarà rilasciato un piccolo dono.