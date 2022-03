Salerno Letteratura, bilancio sociale dell'evento: l'appuntamento

Martedì 15 marzo alle 10.30, nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, sarà presentato il Bilancio sociale del Festival Salerno Letteratura 2021 e il report su visitatori e ospiti, frutto di uno studio realizzato dall'Università degli Studi di Salerno attraverso un questionario on line.

L'indagine

L'indagine, fortemente voluta dalla direttrice organizzativa Ines Mainieri, evidenzia l'indotto economico e quello sociale del festival, andando ad analizzare una molteplicità di dati: dai trasporti ai pernottamenti, dai luoghi maggiormente visitati in città alle località della provincia che in occasione di Salerno Letteratura sono state raggiunte da visitatori ed ospiti, tracciando poi un profilo del target a cui la manifestazione si rivolge, oltre che dei suoi partner e stakeholder. Il report, che ripercorre le tappe salienti del festival, i suoi obiettivi, la sua storia e le sue molteplici declinazioni, contiene poi uno spaccato relativo al social engagement e un focus su come Salerno Letteratura viene percepito dai partecipanti. Ad illustrare i contenuti della ricerca saranno Ines Mainieri; Daria Limatola, presidente dell'associazione Duna di Sale e curatrice del programma ragazzi; il sindaco Vincenzo Napoli e i docenti dell'Università degli Studi di Salerno Mauro Menichetti, delegato del Rettore di Terza Missione e professore ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana; Sergio Pietro Destefanis, direttore del Dipartimento di Scienze economiche e Statistiche (DISES) e professore ordinario di Economia Politica; Luigi Aldieri, delegato Terza Missione e Trasferimento Tecnologico e professore ordinario di Politica Economica presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DISES); Natalia Aversano, professore associato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Aziendali - Management e Innovation Systems (DISA-MIS); Giuseppe Nicolò, ricercatore di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Aziendali - Management e Innovation Systems (DISA-MIS).