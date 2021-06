Salerno Letteratura, De Luca: "Il creatore del manifesto meriterebbe 2 anni di carcere"

"Un festival prestigioso, con la partecipazione di un premio Nobel. Tranne che per il manifesto". Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ieri, nella sua consueta diretta Facebook, parlando di Salerno Letteratura, iniziativa di lustro iniziata ieri in città. "Il manifesto del Salerno Festival Letteratura è un manifesto il cui creatore meriterebbe due anni di carcere - ha detto con ironia il Governatore - Qualche manifesto illegibile è stato prodotto anche dal Campania Teatro Festival".

Quando si producono i manifesti, alcuni creativi non pensano a quello che è l'obiettivo del manifesto: il farsi leggere. Pensano esattamente al contrario: non far leggere e far esprimere l'arte dei creativi. Quando vedrete il manifesto di cui parlo, capirete.