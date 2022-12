Il nuovo libro di Gabriella Naddeo, la presentazione a Salerno

Estempo3Gabriella Sfogliami - Spogliami è il libro che sarà presentato venerdì 16 dicembre alle 18,00, presso la libreria "Imagine's Book" in corso Garibaldi 142, dell'autrice Gabriella Naddeo, che dialogherà con il giornalista Mirko Cantarella. Interverranno anche Francesco Galdo creativo della pubblicità e curatore della rubrica “Mostrarti” e l’avvocato Annamaria Caprio.

L'opera

Il 29 novembre scorso è nato "Estempo3Gabriella: Sfogliami - Spogliami". "Il mio viaggio continua - scrive l'autrice - il mio amore per la scrittura prosegue nella realizzazione grafica del senso che la vita ha acquisito per me in questi due anni. La quotidianità del vivere, del viversi è straordinaria nella sua ordinarietà. Ogni giorno merita di essere vissuto con entusiasmo ed intensità. Così è nato l’ estempocalendario che vi lascia in consegna ogni giorno: sensazioni, percezioni, prosa del poi che spera, estempo. Lo sfoglio della pagina sfoglia la mia anima che si esprime senza remore. E giunta al fin della riserva io tocco, perché tutto ciò che accade, pervade, invade non decade e può prendere tante strade. La copertina è stata creata dal maestro Designer Francesco Galdo che ha creduto nella mia idea, ha voluto affiancarmi nuovamente. I colori del celeste e del verde si ripetono, ma il loro posizionamento è in orizzontale per testimoniare la ricerca di un’armonia sempre più coltivata. Fa da protagonista la margherita, fiore semplice, umile ma fiero che fa da supporto ad una farfalla che non è così marcata, evanescente, elegante, che apre le sue ali al 3, alla libertà, alla gioia, semplicemente alla “vita”. Un altro grande regalo è la prima pagina che inizia la lettura in cui trova la sua esplosione il ritratto di me, margherita, regalatomi dall’artista Emilia Della Vecchia. Un libro che è un’evoluzione, una commistione tra: frammenti di pensiero ed emozioni nonostante tutto. La metamorfosi prosegue: colibrì, cigno, farfalla. Riproporsi continuamente perché la felicità non si pretende, non attende , tende, ti distende"