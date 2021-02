Test d'inglese, a Salerno la prima sessione per una candidata in isolamento

È la Cambridge School Salerno la prima scuola in Italia ad aver offerto la possibilità di svolgere da remoto Linguaskill, il test multi-livello pensato per aiutare le aziende e le varie organizzazioni o le istituzioni scolastiche a valutare il livello di inglese di gruppi di candidati. Sviluppato e prodotto dagli esperti di valutazione a Cambridge Assessment English, organizzazione no profit parte dell’Università di Cambridge, il test - lanciato nell’estate 2020 - dà la possibilità di testare le abilità linguistiche fondamentali - speaking, writing, reading e listening - fornendo risultati precisi entro 48 ore.

Dopo essere stata la prima scuola del Sud Italia a permettere anche dal vivo lo svolgimento del test, ora la Cambridge School Salerno ha consentito ad una candidata - che si trovava in isolamento domiciliare in quanto positiva (asintomatica) al tampone molecolare per il Covid-19 - di fare il test da remoto e ottenere il certificato della conoscenza di lingua inglese.

"La candidata si trovava nella necessità di certificare la conoscenza della lingua inglese, in seguito all'attribuzione di una borsa di studio dell'INPS, che da bando prevedeva la certificazione delle competenze linguistiche acquisite, alla fine del corso”, spiega Peter Zobel, Centre Examinations Manager di The Cambridge School Salerno.