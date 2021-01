Lotteria Italia, Campania: staccati 387mila biglietti (-36%), Salerno seconda nelle vendite

Sono circa 4,6 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2020 della Lotteria Italia, con una raccolta di 23 milioni di euro. Il dato di vendita reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è in calo del 31% rispetto all’edizione precedente: nella scorsa edizione erano stati venduti 6,7 milioni di tagliandi. Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono 837mila, il -36,8% rispetto allo scorso anno, quando i tagliandi staccati furono 1,3 milioni

I dati

Trend in calo per la Lotteria Italia in Campania. In tutta la regione sono stati venduti 387.180 biglietti, il 36% in meno rispetto all’edizione dello scorso anno, quando furono staccati 605mila tagliandi. Tra le città Napoli rimane al primo posto nelle vendite, con 202.140 biglietti venduti in città e provincia (-33,6%). Al secondo posto Salerno, con 82.420 tagliandi (-37,6%), mentre Caserta è terza con un -39,4% e 54.540 tagliandi staccati. A chiudere sono la provincia di Avellino, dove si registra il calo maggiore (34.000 biglietti, -43,2%), e quella di Benevento, con 14.080 tagliandi (-27,1%).