"Yohiro", il cortometraggio del salernitano Luigi Di Domenico a New York

Salerno ancora protagonista a New York. “Yohiro” il cortometraggio prodotto e diretto da Luigi Di Domenico inaugura lo “Urban Soul Film Experience” di Clerks Distribution insieme al Maestro Vincenzo De Sio. Una grande festa a New York che ha visto protagonista e premiato Fabio Casella della Pizzeria San Matteo a NYC.

La dichiarazione

“Grazie sempre a Fabio per averci accolto! San Matteo è una porta sempre aperta per noi Salernitani qui a New York. Sul cortometraggio: “Felicissimo di portare qui a New York un gruppo giovane e di talento. Yohiro è un corto che farà strada. A breve annunceremo dove si terrà la premiere Newyorkese, sarà una sorpresa assoluta” queste le parole di De Sio.Luigi Di Domenico alla regia e Luigi Risi alla fotografia scandiscono i tempi di un cortometraggio intrigante che abbraccia in pieno il genere indie-mumblecore americano. Lucrezia Paparatto e Danilo Napoli sono un cast solido ed emozionale, osano e ci trasportano dentro la storia. Grande soddisfazione per il regista Luigi Di Domenico “Emozionato! Questa è la prima parola che mi viene da dire! New York ci ha accolto e non poteva esserci inizio più bello per tutto il nostro straordinario gruppo di lavoro!”