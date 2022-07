Nasce “BuyMore.it” il marketplace made in Salerno

L’attivazione di uno spazio/negozio virtuale online attraverso l’adesione a piattaforme telematiche che offrano ai propri utenti la possibilità di vendere prodotti o servizi on line: questo il principale obiettivo dei contributi erogati dalla Camera di Commercio di Salerno, con un apposito bando pubblicato un anno fa, da cui è nato “BuyMore.it”, il primo marketplace made in di Salerno, realizzato da Confesercenti Salerno in collaborazione con il partner tecnico Shop Now.

L'iniziativa

Buymore.it ha l’obiettivo di supportare le piccole-medio imprese che vogliono entrare nel mondo digitale e farsi conoscere dalla platea di coloro che prediligono l’acquisto online, divenuta molto più vasta in conseguenza della pandemia da covid-19, intercettando così nuove opportunità commerciali senza la necessità di effettuare specifici investimenti. La piattaforma, dall’utilizzo intuitivo, consente al venditore di gestire autonomamente tutte le fasi, che vanno dal caricamento del prodotto/servizio nella categoria di appartenenza, alla gestione dell’ordine di acquisto, alla spedizione e all’eventuale reso.

Alla conferenza stampa di presentazione del portale, tenuta presso la sede della Camera di Commercio di Salerno, sono intervenuti Andrea Prete (presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno), Vincenzo Schiavo (presidente Confesercenti Campania) e, per Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito (presidente), Pasquale Giglio (direttore) e Maria Antonietta Aquino (coordinatrice del progetto). Gli aspetti tecnici sono stati illustrati da Gianluca Vegliante, Ceo di Shop Now, la società che ha messo a punto la piattaforma. La fase di lancio del marketplace sarà accompagnata da un video esplicativo realizzato da Casa Surace, nota casa di produzione seguita da numerosissimi follower sulle piattaforme digitali.