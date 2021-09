McDonald’s Salerno e cittadini insieme per la sostenibilità e la salvaguardia dell'ambiente

Rifiuti abbandonati in strada, sinergia tra cittadini e McDonald's per una città più pulita. E' stata una risposta molto forte per “Le giornate insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s che hanno fatto tappa a Salerno. Insieme i dipendenti McDonald’s e i cittadini, in collaborazione con il Comune e con Salerno Pulita, si sono uniti per contrastare il fenomeno del littering, ovvero dell’abbandono dei rifiuti per strada. Dalle 10 di ieri mattina, tra l’area del lungomare di Salerno nei pressi della spiaggetta di Santa Teresa e in via Smaldone a Mercatello, sono stati raccolti 8 sacchi di rifiuti indifferenziati, 2 sacchi di vetro, 1 di plastica e 1 di carta.

“Siamo molto orgogliosi del dialogo che siamo riusciti ad instaurare con i cittadini, le associazioni di volontariato e con le istituzioni che ci sostengono in tutte le campagne che McDonald’s porta avanti. In questo caso, si tratta di una sensibilità per l’ambiente che parte da molto lontano – sottolinea Luigi Snichelotto, partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza – Il materiale recuperato dai volontari, però, deve far riflettere su quanto sia ancora importante continuare nell’opera di sensibilizzazione alla tutela dell’ecosistema naturale e alla formazione di una coscienza civile. Noi proseguiremo all’interno dei vari ristoranti, sperando di incidere in maniera positiva rispetto alla salvaguardia del nostro pianeta, in un’ottica ecosostenibile. “Le giornate per l’ambiente” non si fermano in provincia di Salerno: prossima tappa il Comune di Pontecagnano”.

L'iniziativa

“Le giornate insieme a te per l’ambiente” si inseriscono in un percorso virtuoso verso la transizione ecologica che McDonald’s ha intrapreso da diversi anni a partire dai suoi ristoranti, con un forte impegno in termini di Packaging e Waste & Recycling. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori dei ristoranti. Attraverso questa iniziativa McDonald’s rinnova la propria vicinanza ai territori in cui opera con i suoi oltre 610 ristoranti e l’impegno dei 140 licenziatari, imprenditori fortemente radicati nelle comunità locali.