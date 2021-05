"Meet the Meeting”, per l'evento del 15 maggio a Rimini anche Salerno tra le città protagoniste

Per il secondo anno, la città Salerno sarà una delle 100 nelle quali si svolgerà “Meet the Meeting - Verso il Meeting 2021”, il primo appuntamento on-line che lancerà la 42esima edizione del Meeting di Rimini e che ne inaugurerà il cantiere. L'appuntamento previsto per sabato 15 maggio, alle ore 18,00, darà la possibilità di collegarsi alla pagina Facebook del Centro Culturale di Salerno “Cara beltà”, dove potrà essere seguito un confronto sul tema del Meeting 2021 il cui titolo è “Il coraggio di dire «io»”.

L'evento

All'evento parteciperanno Mario D'Elia, responsabile banco farmaceutico di Salerno, Antonio Ilardi, imprenditore, Karim Zarrouk, docente di lingua araba. Modera Nicola Formica, del Centro Culturale “Cara beltà.”A seguire, alle ore 18,30, sarà trasmessa la diretta dell’evento nazionale dalla Fiera di Rimini, che tornerà ad ospitare il Meeting dopo la “pausa” della Special Edition 2020, che si potrà seguire anche online sul sito www.meetingrimini.org e sui canali Facebook e Youtube del Meeting di Rimini. Meet The Meeting anticiperà i temi e contenuti del Meeting 2021, il cui titolo sarà “Il coraggio di dire «io»” con un invito a sostenerne la costruzione. Anche per questa nuova edizione, sarà possibile donare e ricevere in omaggio un’ottima bottiglia di vino del Territorio campano.

Il Meeting per l’amicizia fra i popoli nasce nel 1980 da un gruppo di amici di Rimini, che condividendo l’esperienza cristiana, desideravano incontrare, conoscere e portare nel capoluogo romagnolo tutto quello che di bello c’era nella cultura del tempo. Da allora la manifestazione, che si svolge nella Fiera di Rimini, rappresenta una grande occasione di incontro tra persone di fedi e culture diverse in un contesto che propone convegni, mostre, spettacoli, aree e spazi tematici, sport, un’area per i ragazzi, ristorazione. Sono centinaia i relatori che parlano di svariati argomenti, quali economia, arte, letteratura, scienza, politica, problemi sociali, musica. La manifestazione è realizzata grazie all’apporto di migliaia di volontari che organizzano, allestiscono, gestiscono e poi smontano il Meeting: una testimonianza di creatività e gratuità.



Per informazioni e contatti: Antonio Ilardi, antonioilardi@fintur.it, Mobile n. 335413012.

Il sito web di Meet the Meeting: https://meetthemeeting.org/

Il sito web del Meeting di Rimini: www.meetingrimini.com