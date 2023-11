Salerno, una Messa in ricordo degli agenti di Polizia deceduti

E’ in programma per domani mattina, alle 11, presso la Cappella dell’Istituto Salesiano “San Domenico Savio” di Salerno, organizzata dalla sezione di Salerno dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, verrà celebrata una Messa in ricordo degli appartenenti alla Polizia di Stato deceduti. Quest’anno saranno ricordati due agenti della Questura di Salerno, prematuramente scomparsi e l’assessore della Polizia di Stato Massimo Imperi, Medaglia d’oro al valor civile “alla memoria”, tragicamente scomparso 10 anni fa in un incidente avvenuto il 7 luglio 2013 a Crotone.

La cerimonia

Il rito sarà officiato dal Cappellano della Polizia di Stato, don Giuseppe Greco, alla presenza dei familiari dei caduti, dei soci Anps e del Questore di Salerno. “Si tratta di un momento molto importante che - comunica la Questura - rappresenta la sublimazione dei valori della memoria, della vicinanza e della solidarietà che da sempre uniscono la Polizia di Stato. Riunirsi nella preghiera e nel ricordo di chi ha dedicato la vita al servizio della comunità rappresenta un doveroso omaggio da parte di tutta la famiglia della Polizia di Stato che cresce e persegue il bene comune arricchita dal contributo di ogni singolo uomo in divisa”.