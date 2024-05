Salerno, nuovo murale nel quartiere Pastena

Spunta a Pastena il nuovo murale di Kotè, sul diritto alla parola. Un'opera che rappresenta, in fondo, la seconda tappa del tour di murales realizzati grazie al progetto “EU Street Art”, volto a sensibilizzare sulle principali tematiche di attualità europea ed i risultati conseguiti dall’UE negli ultimi cinque anni.

L'opera

L’opera a cura dell’urban artist Antonio Cotecchia, in arte Koté, si intitola “Parolana". "Nell’antica tradizione campana, “‘o parulan" era colui che, urlando di vicolo in vicolo, vendeva frutta e verdura. Ma i parulani, nel loro andare libero e perpetuo per le strade di Napoli e Salerno, facevano molto di più: raccontavano storie e aneddoti popolari che, anche grazie al loro contributo, si sono conservati nel tempo e sono giunti fino a noi", spiega Luca Cascone, consigliere regionale. "Nell’interpretazione di Koté “‘o parulan" assume il volto di una giovane donna che, tenendo in grembo una macchina da scrivere, esercita la propria libertà di parola e di dissenso, ma anche il diritto a un’informazione libera e pluralista. “Parolana” rappresenta la personificazione della volontà delle nuove generazioni di esprimersi e di vivere in una società dove anche i giornalisti siano in grado di lavorare liberamente e in modo indipendente".