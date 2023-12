Salerno Musei: boom di visitatori per l'iniziativa

Boom di presenze, oggi, 16 dicembre, per Salerno Musei, giornata di ingressi gratuiti ed eventi speciali per i beni culturali cittadini. L'iniziativa è stata organizzata in sinergia tra il Comune di Salerno, la Provincia di Salerno, la Fondazione Scuola Medica Salernitana, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, l’Arcidiocesi di Salerno, la Direzione regionale Musei Campania e numerose altre istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati del territorio salernitano. L’ingresso è gratuito in tutti i musei della città, ai quali si aggiunge il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano che propone una speciale visita guidata gratuita con la direttrice (inclusa nel costo del biglietto di ingresso).

Convento di San Nicola della Palma - Fondazione Ebris

• ore 10.30-12.30

Il Giardino nel Convento

Visita speciale con il direttore del Giardino della Minerva

Ingresso gratuito

T. 089.233463

In collaborazione con il Giardino della Minerva

Museo Città Creativa

• ore 9.30

Presentazione progetto Irna città ospitale

A seguire La Via del Fuoco, passeggiata urbana e visita alle antiche Fornaci De Martino con aperitivo al giardino dell’arte (in conclusione, laboratorio natalizio di pittura per bambini)

• ore 10.00

Myricae Cultura dialoga con la Città Creativa

finissage mostra e presentazione del libro di Massimo Baraldi “Il giro del Mondo in 80 bambini”

Ingresso gratuito

Apertura museo: ore 09.30-13.30

T. 089.662911 – 327/5975685

In collaborazione con Myricae Cultura, Centro Turistico Giovanile, Fornaci De Martino e Humus OdV

Museo medico chirurgico “Roberto Papi”

• ore 10.00-20.00

Riapertura al pubblico

Ingresso gratuito

T. 393/9058363

A cura della Fondazione Scuola Medica Salernitana

Museo virtuale della Scuola Medica Salernitana

• ore 10.00-20.00

Riapertura al pubblico

Ingresso gratuito

T. 393/9058363

A cura della Fondazione Scuola Medica Salernitana

Complesso monumentale San Pietro a Corte

• ore 10.30-11.00

Il suono del Natale

Antonio Giordano allieterà i visitatori con il suono della sua zampogna

• ore 11.00-18.30

Mostra sulla storia della Scuola Medica Salernitana

percorso espositivo allestito nella Cappella di Sant’Anna

Ingresso gratuito

T. 089.251727

Evento a cura della Fondazione Scuola Medica Salernitana e dell’Ordine dei Medici di Salerno

In collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino

Collezione Ceramiche Alfonso Tafuri

• ore 10.00-12.30 e 17.00-19.00

Visita guidata

Ingresso gratuito

T. 351/9403041

Museo diocesano “San Matteo”

• ore 9.30-21.00

Esposizione della raccolta numismatica: le monete della Magna Grecia, della Roma repubblicana e imperiale, del periodo longobardo e normanno

Ingresso gratuito

Museo archeologico provinciale di Salerno

• ore 9.00-14.00

Visite guidate

• ore 18.15-19.30

Un burattino al Museo”

Laboratorio/passeggiata dedicato ai bambini della Scuola primaria

Ingresso gratuito

T. 089.231135

A cura del Settore Reti e sistemi culturali della Provincia di Salerno e dell’Associazione Libro Aperto

Pinacoteca provinciale di Salerno

• ore 10.00-13.00

Laboratorio di disegno

Riproduzioni pittoriche negli spazi espositivi della Pinacoteca

• ore 17.00-18.30

Visite guidate

• ore 18.00-21.00

Salerno… Oltre l’immagine

Mostra e laboratorio di calcografia all’Arco Catalano di Palazzo Pinto (ingresso adiacente alla Pinacoteca)

Ingresso gratuito

T. 089.2583073

Evento a cura del Settore Reti e sistemi culturali della Provincia di Salerno

In collaborazione con il Liceo artistico “Sabatini-Menna” e Liceo Classico “Francesco De Sanctis” di Salerno

Castello Arechi

• ore 9.00-17.00

Ingresso gratuito

T. 089.227237

A cura del Settore Reti e sistemi culturali della Provincia di Salerno