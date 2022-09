Salerno accoglie Mykola Zhyryada, il "ciclista della pace" ucraino

Questa sera l’assessore alle politiche sociali Paola de Roberto e il consigliere Fabio Polverino, hanno accolto a Salerno Mykola Zhyryada, il Ciclista della Pace, partito il 1 Agosto da Udine per attraversare tutta l'Italia e testimoniare quanto sia importante che le armi smettano di uccidere e portare devastazione in Ucraina.

Il commento

“Da parte nostra – spiega De Roberto - è stato un modo per rimarcare chiaro il nostro stop alla guerra, nel rispetto dell’Art 11 della nostra bella Costituzione. Noi siamo e saremo sempre per la pace, contro ogni violenza e contro ogni limitazione della libertà. A Mykola abbiamo voluto donare, simbolicamente, la nostra bandiera della pace per fargli sentire il calore ed il sostegno di tutta la città di Salerno. Grazie Mykola, Salerno è con te!”.