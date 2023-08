Estate 2023, la Mein Schiff 2 è attraccata alla Stazione Marittima: turisti in giro per la città

Continuano ad arrivare navi da crociera a Salerno: questa mattina - come mostra la foto di Antonio Capuano - è attraccata alla Stazione Marittima la Mein Schiff 2. Centinaia di turisti sono scesi dall'imbarcazione ed in queste ore stanno girando per i vicoli della città concedendosi lunghe passeggiate anche sul lungomare. Molti di loro sono impegnati anche in escursioni tra la Costiera Amalfitana e i siti archeologici salernitani.

Le caratteristiche

E' la seconda delle due navi da crociera della classe Century gestite da TUI Cruises. Costruita per Celebrity Cruises presso il cantiere navale Meyer Werft di Papenburg, in Germania, è stata varata l'11 luglio 1997 ed è stata battezzata ed è entrata in servizio come MV Mercury il 27 ottobre 1997. Battente bandiera di Malta, è lunga 316 metri e larga 36 metri.