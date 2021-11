Ecco "Peligrosa": il rapper Klein racconta l’amore e stoppa il reddito di cittadinanza

È un successo in rete, sui social, la canzone del giovane rapper salernitano Klein. La sua Peligrosa sta crescendo su YouTube e presto sarà disponibile su Spotify.

Il brano

Il ritmo è veloce, racconta l’amore, le amarezze e le preoccupazioni dei ragazzi. Un brano ricco di provocazioni. Nel testo, ed è l’originalità di Ilario Pascale in arte Klein, un passaggio contro il reddito di cittadinanza. “Vengo da una famiglia abituata al lavoro - dice - ed ho l’esempio, soprattutto dei miei genitori, di chi ha fatto sacrifici. Credo serva lavoro e non soldi buttati a caso”. Klein ha le idee chiare “Io sono così. Sono per l’impegno che fa crescere, sarà la mia strada. Intanto racconto, anzi canto, i giovani e l’amore. Le stranezze, la rabbia di tanti miei coetanei”. La produzione del video è di OTB FILMS, con il rapper c’è la giovane salernitana Debora Salito.