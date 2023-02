Salerno e Pontecagnano rendono omaggio ai carabinieri Fortunato Arena e Claudio Pezzuto

Nella mattinata di oggi, nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, si è svolta una cerimonia di commemorazione in occasione del 31° anniversario della morte dei Carabinieri MOVM Fortunato Arena e Claudio Pezzuto, i quali, il 12 febbraio 1992, a Faiano, durante il controllo di un’autovettura in transito in quella Piazza Giuseppe Garibaldi, rimasero mortalmente feriti in un conflitto a fuoco con 2 malviventi che, poco prima, avevano costretto il conducente del cit. veicolo a farli salire a bordo. Gli assassini furono arrestati il 14 luglio successivo a Calvanico e condannati all’ergastolo.

L’omaggio

Il comandante provinciale, Colonnello Filippo Melchiorre, ha deposto un omaggio floreale innanzi alla lastra marmorea affissa all’ingresso della caserma intitolata alla memoria dei 2 Carabinieri, caduti nell’adempimento del dovere. Lunedì 13 febbraio, a Pontecagnano Faiano, il sacrificio dei 2 militari verrà celebrato in forma solenne alla presenza delle Autorità civili, militari e da una rappresentanza di studenti, con il seguente programma: ore 10 incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “A. Moscati”; ore 11 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di San Benedetto; ore 12.15, deposizione di Corone in Piazza Giuseppe Garibaldi.