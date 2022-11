Stazione Marittima invasa da turisti, le tappe e i nuovi attracchi

Pur con l'estate terminata e il Natale alle porte, le temperature di questi giorni registrano ancora l'arrivo dei turisti alla Stazione Marittima di Salerno. Da mesi, infatti, il porto di Salerno sta diventando sempre più crocevia strategico anche del traffico passeggeri.

I numeri

Dieci sono le navi da crociera attraccate nel mese di ottobre. Altre sono in arrivo a novembre, al momento l’ultimo scalo è previsto per il 10 dicembre. Venerdì 4 novembre saranno due le navi che attraccheranno al Molo Manfredi. Dal porto di Messina arriverà la “Seven Seas Voyager” che torna dopo l’approdo dello scorso 23 ottobre. Costruita nel cantiere Mariotti a Genova, è di proprietà della Regent Seven Seas, ha 12 ponti, 500 uomini di equipaggio, naviga sotto la bandiera delle Bahamas e trasporta 700 turisti. Turisti che il 4 novembre si divideranno chi per una visita in città, chi per un bagno in Costiera e chi ad ammirare i templi di Paestum. Insieme alla Seven Seas Voyager (Viaggiatore dei Sette Mari) a conferma delle potenzialità della Stazione Marittima, attraccherà - sempre nella giornata di venerdì - un’altra nave da crociera. È l’Artania, che originariamente si chiamava “Principessa del mare”. in onore di lady Diana Spencer, principessa del Galles. Anche Artania batte sotto la bandiera delle Bahamas, arriva da Siracusa ed è diretta a Civitavecchia. Entrambe le navi ripartiranno in serata dalla Stazione Marittima, pronta ad accogliere nuovi turisti per tutto il mese di novembre: altri scali sono infatti in programma il 7, il 10, il 13, il 19 e il 27 novembre.