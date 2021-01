Salerno, premio "Green Pride" ai forestali del nucleo Agroalimentare

Il comando Carabinieri tutela agroalimentare ha ricevuto il premio Green pride per la lotta all’agropirateria. A consegnare il riconoscimento tre giorni faal comandante Luigi Cortellessa sono stati Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione UniVerde e promotore della campagna #NoFakeFood, e Jimmy Ghione, storico inviato di “Striscia la notizia” e testimonial della campagna.

Green Pride, un premio grazie all'intervento della sede a Salerno

“L’intervento della sede di Salerno dei Carabinieri per identificare e reprimere un’azione di contraffazione di un noto marchio di farine per pizza è la conferma dell’efficacia dell’attività di contrasto all’agropirateria. Questo riconoscimento viene attribuito nel mese di dicembre in cui celebriamo il 3° anniversario del riconoscimento Unesco all’Arte del pizzaiuolo napoletano proprio per rimarcare l’impegno a difesa del vero Made in Italy” sottolinea in nota Pecoraro Scanio. “Con la campagna #NoFakeFood vogliamo tutelare i produttori italiani vittime della contraffazione e dei prodotti taroccati” aggiunge in nota Jimmy Ghione. “Ringrazio di questo riconoscimento l’onorevole Pecoraro Scanio che già da ministro potenziò questo nostro comando e siamo sempre più impegnati in questa azione di legalità” ha dichiarato il comandante Luigi Cortellessa.