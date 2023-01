Salerno, ai Salesiani si presenta “La Strenna” del Rettor Maggiore Artime

Si terrà domani (mercoledì 25 gennaio), alle 20, presso la Sala Conferenze dell’Istituto Salesiano San Domenico Savio a Salerno, la presentazione della Strenna del Rettor maggiore della Congregazione dei Salesiani nel mondo, Don Ángel Fernández Artime, 11° successore di don Bosco.

L’iniziativa

“Come lievito nella famiglia umana di oggi. La dimensione laicale della Famiglia di Don Bosco”, questo il titolo del testo del rettore che guida la seconda Congregazione religiosa più diffusa nel mondo, presente in 134 Paesi. Se i Salesiani religiosi sono numerosi lo sono ancor di più i laici che ovunque spendono il loro impegno soprattutto per i giovani, a Salerno come in tutti i Continenti. “Per questo si intende puntare l’attenzione sulla dimensione laicale come lievito efficace nelle nostre comunità - spiega il direttore dell’Opera Salesiana di Salerno, don Pasquale Cristiani – Non vogliamo limitarci a commentare il messaggio del Rettore ma offrire delle testimonianze di vita vissuta nel mondo di oggi con il carisma salesiano”. Ecco quindi che interverranno all’incontro due protagonisti di questa presenza operosa: don Francesco Preite, Presidente dei Salesiani per il Sociale, che è al centro di una fitta rete di impegno dei salesiani laici in tutti gli ambiti, e l’avvocato Giovanna Bruno, cresciuta nei cortili dell’oratorio salesiano ed oggi alla guida di una città come sindaco di Andria. L’incontro sarà moderato dal giornalista Paolo Romano. Saranno presenti i rappresentanti delle diverse realtà di impegno e volontariato presenti all’interno delle grande famiglia salesiana e non solo. Al termine dell’incontro ci sarà un rinfresco.