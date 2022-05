Domenica di relax a Salerno, tanto sole e primi bagni a Santa Teresa

Boom di presenze, questa mattina, in pieno centro a Salerno. In tanti – come mostrano le foto di Antonio Capuano – si sono concessi qualche ora di relax sulla spiaggia di Santa Teresa per prendere il primo sole e tuffarsi per la prima volta in mare.

Il relax

Altri, invece, hanno preferito godersi la mattinata sorseggiando qualche bibita fresca sulla scalinata dell'arenile oppure passeggiando lungo Piazza della Libertà o alla Stazione Marittima dove, oggi, è attraccata un’altra nave da crociera.