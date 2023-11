Dalla Francia all'Italia: a Salerno il primo corner Bodyfence per proteggere le auto come il cellulare

Dalla Francia all’Italia. Hexis, l’azienda multinazionale di Frontignan tra le principali al mondo a produrre pellicole autoadesive di alta qualità, sceglie Salerno come primo e unico capoluogo del Bel Paese dove far nascere il suo corner Bodyfence, alias pellicola protettiva PPF.

L’azienda spinge la sua gamma produttrice di film protettivi per carrozzeria di nuova generazione, destinato a diventare il nuovo standard sul mercato e per farlo anche in Italia si affida a Santoro Creative Hub e ad Ernesto Santoro, vincitore del Premio che lo certifica il più avanzato applicatore italiano e con alle spalle un lungo percorso accademico certificato Hexis.

Il taglio del nastro

L'inaugurazione del primo corner Bodyfence in Italia avverrà venerdì 10 novembre 2023 dalle 12 presso l’area wrapping di Santoro Creative Hub in via San Leonardo 55. Bodyfence è frutto della Ricerca e Sviluppo di HEXIS e rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia nella protezione della carrozzeria dalle aggressioni esterne. In particolar modo, in Francia, Hexis fa leva sulla protezione delle auto (anche da corsa) creando una rete di applicatori certificati attraverso l’apertura di corner in tutto il mondo. "Quando compriamo un telefono nuovo, la prima cosa che facciamo è acquistare anche una pellicola protettiva. Con la tecnica del bodyfence, in un certo qual modo, facciamo la stessa cosa, ma ovviamente, trattandosi di auto, la pellicola sarà decisamente più grande" spiega Ernesto Santoro. Per l’occasione il corner verrà decorato con materiali Hexis e all’interno si potrà assistere live alla “decorazione” di auto con questi film di protezione per carrozzeria di nuova generazione destinati a diventare il nuovo standard sul mercato, per rendere visibili tutte le eccellenti proprietà della pellicola, dall’antiurto alla protezione da graffi, insetti e spazzole per il lavaggio. Il trattamento consente anche un minore attrito della macchina sull’aria, migliorandone le prestazioni. I film di protezione sono stati concepiti proprio per proteggere più a lungo la carrozzeria. Grazie alle loro caratteristiche anti shock, autorigeneranti le pellicole facilitano le operazioni di pulizia e assicurano una protezione ideale. La ricerca parte dal fatto che le nuove normative impongono ai costruttori di utilizzare vernici a base acquosa per un rispetto maggiore dell'ambiente, meno dure in superficie e dunque meno resistenti.