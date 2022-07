Salerno, folla di fedeli alla processione per la Madonna del Carmine

Grande emozione, questa sera, a Salerno per il ritorno dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, infatti, si è tenuta la processione lungo le strade del popolo quartiere Carmine, che - come mostrano le foto di Antonio Capuano - ha visto la partecipazione di tantissimi fedeli. Quest'anno, la statua della Madonna è stata addobbata dal fioraio Francesco Rocco.

Le istituzioni

In rappresentanza del Comune c’era il vice sindaco Paky Memoli, mentre per la Provincia il consigliere Francesco Morra. Presenti, fra gli altri, i consiglieri comunali Galdi, Pessolano e Celano.

Tappa a San Demetrio

Durante la processione, la statua della Madonna del Carmine ha fatto tappa presso la chiesa di San Demetrio con il saluto di Don Rosario Petrone, che ha rivolto un pensiero anche ai detenuti della casa circondariale di Fuorni essendo lui il cappellano del carcere. All’arrivo della statua, sono stati sparati i fuochi d’artificio tra gli applausi e le preghiere dei fedeli.