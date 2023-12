Apollo 4.0. e Around Apollo, presentati i progetti a Salerno

La Fondazione di Comunità Salernitana ha tra le sue finalità, in relazione ai due progetti "Apollo 4.0." e "Around Apollo", la promozione della cultura e del patrimonio storico artistico della provincia di Salerno. I beni custoditi in archivi, biblioteche e musei sono preziose testimonianze storiche e come tali vanno preservate, tuttavia la loro tutela non deve, in alcun modo, privare i cittadini della possibilità di poterne usufruire, ed è qui che la digitalizzazione entra in gioco.

Il progetto Apollo 4.0

Attraverso il progetto “Apollo 4.0”, la Fondazione intende favorire la digitalizzazione e animazione di questo pregiato manufatto che è la testa bronzea di Apollo, una vera e propria "icona" della città di Salerno. La direzione artistica del progetto è stata affidata, a Michele Citro, curatore e editore, in team con Alessandro Faiella 3D artist per l’aspetto digitale. Partendo dalla digitalizzazione della scultura, si potranno elaborare vere e proprie opere d’arte sia digitali che materiali, attraverso animazioni computerizzate, video mapping e stampa 3D. Il progetto ha lo scopo di rendere fruibile a tutti il bene e prevede anche la realizzazione di un manufatto copia dell’opera ad uso di persone ipovedenti. Altro aspetto non artistico, ma di rilevanza fondamentale per la conservazione del bene, è la stabilizzazione del microclima della sala espositiva che accoglie la testa bronzea di Apollo, che prevede l’installazione di sensori ad alta tecnologia. Lo studio ed installazione della tecnologia di ultima generazione è stata affidata alla Marigentech s.r.l. e alla progettazione del dott. Mario Petraglia. L’evoluzione del progetto, in una prospettica di sviluppo e arricchimento, prevede in step successivi la realizzazione di una avventura grafica (videogioco, target 6-11) da promuovere nelle scuole del territorio per incentivare le nuove generazioni all’apprezzamento e valorizzazione del proprio patrimonio storico artistico e culturale.

La pubblicazione

A compendio del progetto è prevista la pubblicazione di un volume che illustri, step by step, le tecniche e le modalità di svolgimento digitale del progetto. “Around Apollo”, La testa di Apollo dunque, icona di bellezza e di identità, diventa invece nel progetto di Duna di Sale la protagonista di “Around Apollo” una app turistico-culturale che guiderà il visitatore in un tour inedito tra i monumenti e il paesaggio verticale, tra cielo e mare, di Salerno, novella Parnaso. Un viaggio fatto di suggestioni e di evocazioni, tra testimonianze del passato, giardini incantati e architetture avveniristiche, tessute sulle infinite declinazioni del mito del figlio di Zeus e Latona: condottiero, profeta, musicista e poeta, medico, seduttore, amante della natura. Attraverso contenuti multimediali inediti, realizzati ad hoc, l’app consentirà di trasformare una semplice passeggiata in un percorso culturale immersivo e originale. Around Apollo nasce da un’idea di Daria Limatola, che ha curato la stesura del progetto con Gennaro Carillo, cui è affidata la direzione artistica, grazie al quale si è trovata la giusta misura tra contenuti culturali e godibilità dell'esperienza, ed Erminia Pellecchia, che ha dato un contributo fondamentale alla coerenza tra luoghi e vicende narrate. La realizzazione tecnica dell'app è affidata a SmarP Innovation. Il coordinamento tecnico è di Carmine De Donato. Le tappe dell'itinerario comprendono il Museo Provinciale, Piazza della Libertà, la Stazione Marittima, la Villa comunale, il teatro Verdi, il Giardino della Minerva, il Tempio di Pomona e il complesso di San Pietro a Corte.