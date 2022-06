Strategie di export per le Pmi di Salerno: un seminario su opportunità e strumenti

Il giorno 22 giugno 2022, ha avuto luogo presso la Camera di Commercio di Salerno – Salone Genovesi, il seminario “Strategie di Export per le PMI di Salerno” organizzato dallo Studio EXP Legal – Italian and International Firm, con il patrocinio morale di Confindustria Salerno, CNA Salerno e Confcooperative Salerno.

L'evento

L’evento, ideato dall’avvocato salernitano Stefano Rossi, Senior Associate dello Studio EXP Legal e responsabile del dipartimento di “internazionalizzazione di impresa” dello Studio, ha avuto ad oggetto l’analisi dei dati delle esportazioni italiane e delle imprese di Salerno e provincia nonché delle principali opportunità commerciali offerte dai mercati esteri (anche emergenti). Durante il seminario, poi, lo Studio EXP Legal ha anche presentato il progetto “reti di impresa per l’export” ideato specificamente per le imprese del salernitano. Sul punto, Lucio Ronca, Presidente di CNA Salerno, ha dichiarato: "Accogliamo con grande interesse lo strumento delle reti di impresa per export, essenziale per le piccole imprese come le nostre. Intendiamo avviare questo progetto come Cna Salerno e confidiamo nella disponibilità delle nostre imprese associate. All’evento hanno partecipato, in qualità di relatori: Alessandro Ferrara, Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Salerno, Giuseppe Funicelli, Presidente dell'associazione Imprese Italiane nel mondo, gli avvocati dello Studio EXP Legal Antonello Corrado, Giorgio Cherubini (moderatore) e Stefano Rossi, anche in rappresentanza della Italy-America Chamber of Commerce Southeast – Miami, Pasquale Busiello, Account Manager PMI Campania SACE S.p.A., Stefania Rinaldi, Vicepresidente Confindustria Salerno delegata all’internazionalizzazione, Simona Paolillo, Responsabile Area Sviluppo CNA Salerno e Salvatore Scafuri, Presidente Confcooperative - Comitato Territoriale di Salerno.

Per maggiori informazioni sull’evento e il progetto “reti di impresa per l’export” è possibile contattare lo Studio EXP Legal all’indirizzo e-mail info@explegal.it.