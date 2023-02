Salerno, successo di pubblico per il film “La verità non esiste”

Successo di pubblico per il cortometraggio “La verità non esiste”, proiettato domenica scorsa al Teatro Delle Arti, in via Guerino Grimaldi a Salerno. Il film, ideato e sceneggiato dall’imprenditore cavese Armando Montella, narra la storia di Roberto, un uomo che perde la memoria a causa di una malattia. Il protagonista riuscirà a ricordare la sua storia grazie all’aiuto della moglie e dell’amico di una vita. Nella sua bella villa affacciata sul mare ritrova anche la grande passione trasmessagli da suo zio fin da quando era piccolo, quella per la fotografia. Fanno da sfondo al cortometraggio gli incantevoli scenari della Costiera amalfitana, vera fonte d’ispirazione per Montella che ha immortalato i diversi scorci della “Divina” in moltissime sue fotografie. Le riprese sono effettuate quasi completamente a Furore e, in particolare, in una villa che si affaccia sul famoso fiordo e nei suggestivi ambienti delle Cantine Marisa Cuomo.

I protagonisti

Il cortometraggio è diretto dal regista Roberto Cicco ed è interpretato da Rosario Volpe, Carolina Damiani, Peppe Bisogno, Sergio Carrozza, Raimondo Tanimi Adinolfi, Mario Ianora e Roberto Pellecchia, con un cameo dello stesso Armando Montella, che ha scritto il soggetto e la stesura della sceneggiatura. La realizzazione è curata dal team di Viceversa, casa di produzione video e cinematografica. La cornice dei suggestivi luoghi della Costiera amalfitana e la fotografia rendono particolarmente affascinante la narrazione di una storia intima che ruota intorno ad un interrogativo dinanzi al quale tutti si sono trovati nel corso della propria vita. Il film è stato girato interamente in 4K. Il cast tecnico è completato da: Giovanni Masturzo, consulente per la sceneggiatura; Guglielmo Lipari, per gli aspetti organizzativi; Enzo Siani, fonico, Alfonso Ruggiero, operatore di ripresa; Valeria Emanuele, scenografa; Miriam Di Matteo, trucco e costumi; Vittorio Emanuele, operatore drone; Anna Rapoli, edizioni; Gianluca Cicco, servizio stampa e riprese backstage.