Sondaggio Salerno Pulita: c'è ancora tempo per partecipare, la società accoglie i suggerimenti dell'utenza

E' possibile fino al 31 dicembre, partecipare al sondaggio sulla qualità dei servizi di Salerno Pulita. Ad oggi, quando mancano nove giorni alla chiusura, sono già circa 600 i salernitani che hanno aderito all’iniziativa, rispondendo alle domande del questionario. Gli oltre 8 mila utenti che hanno già scaricato l’applicazione gratuita Junker hanno ricevuto un messaggio sui propri dispostivi e seguendo le istruzioni potranno compilare e inviare il questionario. Tutti gli altri potranno partecipare andando sul sito www.salernopulita.it dove troveranno le indicazioni necessarie, oppure accedendo direttamente al questionario attraverso il link https://survey.zohopublic.eu/zs/UGBjgV

La promessa

Salerno Pulita terrà in debita considerazione le risposte dei cittadini. L’anno scorso, ad esempio, fu bocciata la raccolta del vetro in strada - in quanto le campane si trasformano in micro discariche – e a breve si passerà alla raccolta porta a porta, proprio per evitare questo increscioso fenomeno.