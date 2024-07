“Una domenica differente…. in spiaggia”: ritorna l'iniziativa di Salerno Pulita

Ritorna, da domenica 7 luglio e per tutte le domeniche fino al 25 agosto, “Una domenica differente…. in spiaggia”, l’iniziativa di sensibilizzazione, rivolta in particolare ai bambini e alle loro famiglie che promuove la raccolta differenziata e l’inclusione sociale in modo leggero, spensierato, con attività di animazione gratuite che proporranno laboratori ricreativi, giochi di squadra, baby dance e la distribuzione di gadget (posacenere portatili, zaini e braccialetti). Gli animatori saranno impegnati anche in attività di accompagnamento alla fruizione del mare in favore di cittadini appartenenti a categorie fragili, tra cui minori disabili.

I dettagli

L’iniziativa, promossa dal Comune di Salerno con Salerno Pulita e Salerno Solidale, si avvale della collaborazione dell’agenzia di eventi New Age, che coinvolgerà i bambini dalle 10 alle 12,30. Otto gli appuntamenti previsti su alcune delle spiagge libere: il 7, il 14, il 21 e il 28 luglio ed il 4, 11, 18 e 25 agosto. Tre le spiagge libere di Salerno dove si svolgerà l’iniziativa: a Torrione, nei pressi dell’ex Ostello della Gioventù e del Giardino di Asia, a Mercatello, in via Leucosia, sulla spiaggia prima dell’Anffas e a Pastena, sull’arenile nei pressi del parcheggio del Polo Nautico. Due tappe (21 luglio e 18 agosto) sono previste presso le piscine Vigor.