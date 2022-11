Banco Alimentare, via alla raccolta per le famiglie all'Irno Center a Salerno

Si terrà domani alle ore 9.45 la raccolta cibo organizzata in tutta Italia dal Banco Alimentare, alla presenza dell'Arcivescovo di Salerno, monsignor Andrea Bellandi. Sarà accolto dal direttore Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto, presso il supermercato Irno Center in via Irno, per fare una spesa da donare e salutare i volontari (5600 quelli presenti in tutta la Campania) impegnati nell'iniziativa.

L'iniziativa

Per tutta la giornata sarà possibile donare davanti ai supermercati cibo e beni di prima necessità, con i quali il Banco Alimentare confeziona pacchi destinati a famiglie e persone in difficoltà. Oltre 140.000 volontari inviteranno a comprare prodotti a lunga conservazione: tonno e carne in scatola, verdura in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l'infanzia come omogeneizzati o latte in polvere. I volontari indosseranno una pettorina arancione, nuovo colore di riconoscimento presente nel logo Banco Alimentare e che verrà utilizzato anche per i sacchetti forniti per fare la spesa.

“Siamo preoccupati per la situazione che stiamo vedendo nel nostro Paese con sempre più persone e famiglie che si trovano in povertà assoluta o che rischiano di scivolarci nonostante abbiano un lavoro - afferma Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus -. È fondamentale quindi continuare a sensibilizzare tutti coloro che possono compiere un atto concreto di aiuto. La Colletta Alimentare è un gesto educativo semplice e di carità, che promuoviamo da oltre un quarto di secolo. Partecipare a questa iniziativa significa contrastare l’indifferenza e favorire la condivisione, facendo un gesto concreto a cui tutti siamo invitati. Il gesto di volontariato più partecipato In Italia e la prima esperienza solidale di questo tipo. Ci auguriamo dunque che anche quest’anno la solidarietà sia tanta”.

“La follia della guerra ha aggravato ancor di più la condizione di tante famiglie già peggiorata con il Covid. Ci apprestiamo a vivere un inverno in cui tanti saranno costretti a decidere se riscaldarsi o mettere il piatto a tavola – afferma Roberto Tuorto, direttore del Banco Alimentare Campania Onlus -. In un clima in cui sembrano venir meno le ragioni di una speranza, il Banco Alimentare propone il gesto più semplice di carità: donare del cibo per chi è in difficoltà. Un esercito di “coraggiosi” volontari in pettorina arancione vi chiederanno di fare la spesa per una famiglia in difficoltà: un gesto di carità e di speranza come atto concreto di lotta alla all’individualismo e all’indifferenza”.

Come partecipare

Dal 26 novembre la Colletta Alimentare proseguirà anche online. Sarà possibile continuare a donare alimenti su Amazon.it/bancoalimentare, Carrefour.it, Esselungaacasa.it e EasyCoop.com. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.colletta.bancoalimentare.it.

Per il secondo anno consecutivo il calciatore Giorgio Chiellini è testimonial della Colletta Alimentare ed è protagonista di uno spot radio e TV di lancio dell’iniziativa solidale realizzato da Mate Agency. La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare Onlus aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2022 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione dell’Esercito Italiano, dell’Associazione Nazionale Alpini, dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, della Cdo Opere Sociali e del Lions Club International.