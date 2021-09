Cultura e patrimonio, la città di Salerno nel programma Rai "Vasari"

Nell'ambito del progetto "VASARI - VAlorizzazione Smart del patrimonio ARtistico delle città Italiane”, sarà dedicate alla città di Salerno un'intera puntata televisiva, che andrà in onda nelle prossime settimane, e una mini serie per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale

Diffusione del patrimonio culturale attraverso le nuovo tecnologie. La città di Salerno protagonista di una iniziativa che vedrà la conduttrice Rai Veronica Maya attraversare le strade e i principali luoghi culturali del capoluogo.

Il progetto

Nell'ambito del progetto "VASARI - VAlorizzazione Smart del patrimonio ARtistico delle città Italiane”, saranno dedicate alla città di Salerno un'intera puntata televisiva, che andrà in onda nelle prossime settimane, e una mini serie per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. "Oggi ho incontrato con piacere la bravissima Veronica - ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli - che si è detta entusiasta della città e delle sue bellezze e felice per la splendida accoglienza ricevuta"