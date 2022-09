Nuovo singolo per Peppe Soks, il rapper originario di Salerno: è "Chanel"

Continua e si definisce sempre di più il percorso di Peppe Soks: dopo aver apprezzato le sue sfumature melodiche nell’ultimo singolo “Sul’a mia” feat. Enzo Dong, il rapper di Salerno torna con il nuovo singolo “Chanel”, uscito in questi giorni in streaming e digitale al link https://Columbia.lnk.to/PeppeSoks. È online - su Youtube - anche il video del brano. “Chanel” unisce rap e melodia, i due elementi si fondono nella seconda strofa, dimostrando il potenziale trasversale di Peppe e ricordandoci i risultati raggiunti con pezzi come "Mancavi Tu" e "Na Na Na" che ad oggi contano 45 milioni di stream complessivi

Il freestyle

Pochi giorni prima dell’annuncio del nuovo brano, Peppe Soks ha pubblicato a sorpresa “GT Sport Freestyle”, visibile su YouTube e prodotto da Nathys. “Chanel” arriva dopo “Sul’a mia” feat. Enzo Dong e “‘Na Criatura”, brani in cui l’artista si è avvicinato a temi più intimi, dimostrando che il suo prossimo progetto, iniziato con “Hummer”, spazierà tra sound e vibes più vari.