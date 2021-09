Ribery cerca casa in Costiera Amalfitana: vuole piscina per i figli

Il fuoriclasse francese in forza a Salernitana vorrebbe trovare in casa sul mare, per far felice moglie Wahiba Roma, 8 set. Raccontano sia stato amore a prima vista. Una volta arrivato in Costiera amalfitana - riferisce Adnkronos - Franck Ribery sarebbe rimasto folgorato dalla bellezza del paesaggio e poi dai colori della sua nuova squadra, la Salernitana.

La nuova avventura

Dopo due anni a Firenze con i viola di Rocco Commisso, l'ex Bayern Monaco vorrebbe vivere la sua nuova avventura calcistica nella massima serie del campionato italiano di calcio godendosi il mare di uno dei posti più suggestivi del nostro Paese. Si era parlato di una lussuosa villa a Marina d'Albori, nel comune di Vietri sul Mare, a pochi chilometri dal Salerno, dotata di ogni comfort. A quanto apprende l'agenzia, il fuoriclasse francese non avrebbe trovato la location giusta e starebbe ancora cercando casa nei pressi di Vietri sul Mare. Per far felice la moglie Wahiba, ma soprattutto i suoi cinque figli, l'ex attaccante dei Blues avrebbe fatto una precisa richiesta: una bella piscina. Ribery vuol fare una sorpresa alla moglie e in settimana, riferiscono, vorrebbe trovare quello che sarà il suo buen retiro "granata", lontano dal caos della città, sospeso tra le acque blu della costiera e il bosco del monte Falerio. Ribery giocherà nella Salernitana tornata quest'anno in serie A dopo oltre vent'anni, accendendo l'entusiasmo delle tifoserie a di una piazza, che spera con lui di poter raggiungere la salvezza senza problemi.