Da Salerno a Sanremo, la band "Rifugio" all'Ariston con la canzone "Emigrare"

Da Salerno fino alla finale Nazionale della "34° edizione del SanremoRock e Trend", questo il percorso della band Rifugio, che si esibirà sul palco dell'Ariston di Sanremo. Il gruppo è stato selezionato tra numerosi gruppi della Campania durante la finale regionale svolta al Teatro delle Arti di Salerno, organizzata da Angelo Cioffi di Art eventi, il loro inedito Emigrare. colpisce la giuria portandoli direttamente in Finale Nazionale.

La canzone

Emigrare, un brano che racconta la realtà attuale in cui i giovani non si sentono valorizzati e sono costretti scappare via per tentare in un futuro migliore e obbligati a lasciare a malincuore la loro terra i loro affetti. Rifugio nasce dalla collaborazione di due artisti salernitani.

La band

Salvatore Landi: polistrumentista, compositore e arrangiatore. Ex bassista dei Captain Swing noto gruppo salernitano, può vantare di esibizioni live al Neapolis Festival con artisti del calibro di Jamiroquai, Morning Benders, Yann Tiersen, 24 grana, Atari e di performance live al Circolo degli artisti di Roma con gli Ex-Otago. Tutt’ora collabora con diverse band che si esibiscono in svariati locali campani, tra cui anche un gruppo polifonico, fiore all’occhiello del musicista, che ne è l’ideatore. A luglio del 2020 “The meaning of life” è stato pubblicato il suo primo singolo disponibile su Youtube e su tutti i digital store sotto la supervisione del Maestro Massimo Monti, musicista e direttore delle note case discografiche M.A.P Edition e Musicians and Producers di Milano.

Valentina Iannone: cantautrice e polistrumentista. A 5 anni inizia gli studi di pianoforte. A 14 compone i suoi primi brani. Studia canto con il maestro Francesco Ruocco ed è prossima alla laurea in Popular Music Vocals University of West London. Ha fondato e suona con diversi gruppi musicali con i quali si esibisce in locali di tutta la Campania e regioni limitrofe. Ha pubblicato il suo primo inedito “Non passerai”, presente su Youtube e su tutti i digital store, con la prestigiosa casa discografica di Milano Rosso al Tramonto. Giugno 2018 vince contest di cantautori all’Università degli studi di Salerno che le permette di accedere come ospite a Casa Sanremo nel Febbraio del 2019. Maggio dello stesso anno parte il suo primo tour di inediti dal titolo “Liberi”. 16 Luglio 2019 apre il concerto del cantante e musicista Fabio Concato. Oggi impegnata nell’uscita del suo prossimo singolo e del suo primo album.

I due artisti legati dal forte amore per la musica hanno deciso di dar vita a questo nuovo progetto in modo da poter esprimere le loro idee creative.